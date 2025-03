Menneskelige hjerneceller er senteret i den biologiske datamaskinen CL1

HQ

Det høres kanskje ut som noe fra Fallout eller Warhammer 40,000, men nei, det er ekte. En datamaskin basert på hjerneceller dyrket i laboratoriet, som vokser på tvers av en silisiumbrikke og sender og mottar elektriske impulser.

Alt foregår i den dystopiske simulerte verdenen biOS - Biological Intelligence Operating System. Når nevronene i hjernecellene reagerer, gjør den simulerte verden det samme. Det er en helt direkte forbindelse til nevronene som er mulig i de seks månedene de holdes i live.

Det er et "programmerbart organisk nevralt nettverk", USB-tilkoblet, og kommer til og med med en berøringsskjerm.

Dette dystre produktet har imidlertid en viss humor - ifølge nettsiden er det laget med "dyrefri testing". Så gale forskere har humor. De kaller den til og med "etisk overlegen".

Cortical Labs

Hele poenget er at i stedet for å bruke AI, har ekte levende hjerneceller nevroner som bruker mindre energi og lærer med mye mindre trening. Den styres via en skybasert tjeneste som har tilgang til den biologiske datamaskinen din via en nettleser.

Hvis prisen på 35 000 dollar ikke skremmer deg, bør du kanskje likevel spørre: "Bare fordi du kan, betyr ikke det at du bør?"