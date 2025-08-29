Opprør over håndtering av spekkhoggere i fransk marinepark

HQ

Marineland stengte dørene tidligere i år på grunn av loven som trådte i kraft i 2021, som forbød underholdningsshow med hvaler, delfiner og niser i Frankrike, og som også satte en streng frist til desember 2026 for Marineland til å flytte dyrene til et trygt sted.

Etter at Marineland ble stengt, har dyrene som bodde i de ulike bassengene gradvis blitt flyttet, selv om noen av dem fortsatt venter på nye hjem. Blant dem er to spekkhoggere, Wikie (23) og sønnen Keijo (12), som tilbringer lange dager i en dam mens vannkvaliteten forringes.

Nå har nedleggelsen av Marineland tatt en ny kontroversiell vending etter at det har dukket opp en video som viser trenere som manuelt stimulerer en 12 år gammel hann-spekkhogger, Keijo. Videoen, som er publisert av hvalvernorganisasjonen TideBreakers, viser en trener som holder dyret mens en annen utfører akten.

Ifølge parkens ledelse var prosedyren ment å redusere Keijos seksuelle spenning og forhindre aggresjon eller mulig innavl med moren, Wikie. TideBreakers mistenker imidlertid at det er en del av et kunstig befruktningsprogram, og hevder at sæden kan bli solgt til utlandet for avlsformål.

Skandalen har skapt opprør i Frankrike, ettersom de to spekkhoggerne fortsatt befinner seg i dårlige vannforhold flere måneder etter at parken ble stengt. Selv om fransk lov forbyr sjøpattedyrutstillinger og har satt en tidsfrist for omplassering til 2026, har myndighetenes forsøk på å flytte spekkhoggerne til Tenerife og delfinene til Madrid så langt gått i stå.