HQ

Siste nytt om Storbritannia og USA. Trump-administrasjonen i USA har utarbeidet en rapport der de kommenterer menneskerettighetssituasjonen i Storbritannia, og konstaterer at den har "forverret seg" det siste året.

Ifølge rapporten, som BBC News har fått tilgang til, har Storbritannia opplevd en innskrenkning i ytringsfriheten, samtidig som trusler om vold har økt, i stor grad motivert av en økning i antisemittisme i landet. Rapporten hevder at nasjonale myndigheter ofte har grepet inn for å "kjøle ned ytringsfriheten" og at de nylige nettrestriksjonene som er innført av Online Safety Act, faktisk har "disfavoured voices on political or religious grounds".

Storbritannia var imidlertid ikke det eneste landet som ble nevnt i rapporten, for USA rettet også skytset mot Frankrike og Tyskland, og påpekte at menneskerettighetssituasjonen i de europeiske landene også har forverret seg i det siste.

Det skal sies at dette skjer samtidig som Trump-administrasjonen har gjort omfattende endringer i vaksineutviklingen og beordret hjemløse ut av hovedstaden, mens USA fortsatt opplever hyppige skyteepisoder med dødelig utgang rundt om i landet, og alt dette samtidig som president Trump også har blitt hevdet å stå på Epstein-listen.