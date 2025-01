Menns emosjonelle støttenettverk krymper med alderen

HQ

Menn mister nesten halvparten av sitt emosjonelle støttenettverk etter hvert som de blir eldre, ifølge en ny studie publisert i Psychology & Aging. Forskerne fulgte Harvard-studenter i over 70 år, og fant ut at mens menn i 30-årene i gjennomsnitt støttet seg til to personer for trøst, var de i 90-årsalderen avhengige av bare én. Overraskende nok var nedgangen konsistent i store overganger i livet, som pensjonering, men mer uttalt under ekteskapet, noe som tyder på en avhengighet av ektefeller. Tidlig familievarme spilte imidlertid en avgjørende rolle - menn fra omsorgsfulle hjem opprettholdt litt større støttenettverk. Disse funnene kaster lys over utfordringene med å opprettholde meningsfulle forbindelser når menn blir eldre. Avspeiler denne krympingen naturlig emosjonell uavhengighet, eller går menn glipp av viktige forbindelser?

Hvem ville du ha brukt som følelsesmessig støtte når livets milepæler skifter?

Shutterstock

