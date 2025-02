Mens hundrevis av ansatte får sparken i Manchester United, sier Amorim at spillerne "lever i en boble"

HQ

Manchester Uniteds krise på banen påvirker også klubbens økonomi. Selv om dårlig ledelse og fotballresultater er to forskjellige ting, hjelper det ikke at laget taper konstant, med bare én seier og én uavgjort på de fem siste Premier League-kampene, og ligger på 15. plass, bare 13 poeng over nedrykk. Etter å ha annonsert et inntektsfall og økt gjeld, kunngjorde Manchester United mandag at 200 ansatte i klubben snart kan få sparken, noe som vil komme i tillegg til de 250 oppsigelsene som ble gjort i fjor.

Ruben Amorim, Man Uniteds manager, ble spurt om denne situasjonen, med alle de negative nyhetene, påvirker spillernes moral. Og svaret hans, via Sky Sports, var interessant: "Jeg sier ikke at det er en dårlig ting, men spillerne føler det ikke så mye. De har ett liv, de lever i en boble".

Amorim hevder at deres situasjon er "helt annerledes " for dem sammenlignet med ham eller noen andre i klubben, og siden jobbene deres ikke er i fare, "føler de ikke det presset". "I den avdelingen føler de ikke presset av at folk mister jobbene sine. Jeg sier ikke at det er en dårlig ting, men de er unge barn som lever i en annen verden".

Men han mener at de opplever et annet press, "og noen ganger er det vanskeligere. Folk snakker om dem hele tiden, alle vennene deres, sosiale medier, tidligere spillere, og de tar det så personlig. Og noen ganger er det vanskelig for dem å snu ting."

Amorim forsvarer spillerne sine, for de lider også mye når de taper, og "det er mange mennesker i sosiale medier og i avisene som legger et stort press på dem. Og så går de på trening og prøver å fikse ting på banen på en dårlig måte, tenker for mye og spiller ikke slik de skal spille".

Så selv om fotballspillerne lever i en "boble", for å bruke managerens ord, forstår de også at situasjonen er kritisk, noe som påvirker moralen, som kan være på et lavmål i den historiske klubben akkurat nå. Med en estimert markedsverdi på 15 % siden november 2024, et mye kraftigere fall enn noen annen klubb i Premier League - fortsatt den sjette mest verdifulle troppen - er det vanskelig å se hvordan situasjonen skal bli bedre... med mindre laget begynner å vinne. Kveldens kamp mot Ipswich, et lag som allerede ligger i nedrykkssonen, kan være nøkkelen.