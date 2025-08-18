Mens Köln forbereder seg til Gamescom, planlegger aktivister å slå leir utenfor katedralen for å protestere mot Tysklands militære opprustning

HQ

Som hvert år i august blir Europa episenteret for spillnyheter og store kunngjøringer. Köln vil igjen være vertskap for Gamescom i 2025, og det er allerede bekreftet at enda flere selskaper og titler vil delta enn i fjor.

Alle har en plass på Gamescom, fra de største utgiverne til de minste indie-teamene. I år er det enda mer spennende, ettersom mange utgivelser som er annonsert eller ennå ikke er avslørt for andre halvdel av 2025 og begynnelsen av 2026, vil bli vist frem her.

Som alltid vil Gamereactor sende et team til den tyske messen for å gi deg førstehåndsdekning: alle nyheter, Opening Night Live-kunngjøringer, hands-on-inntrykk og intervjuer med menneskene som lager spillene vi elsker.



I tillegg til å rapportere om videospill, dekker vi selvfølgelig også verdensnyheter. Og mens dette enorme spillarrangementet finner sted, har en protestleir (som nå står overfor et forbud) blitt kalt foran Kölns ikoniske katedral for å fordømme Tysklands økende militarisering.

Arrangørene posisjonerer denne demonstrasjonen som en motpol til byens industrielle og militære tilstedeværelse, og fremhever hvordan økningen i forsvarsutgifter og våpenproduksjon står i skarp kontrast til den fredsånden som mange forbinder med dette historiske landemerket.

Valget av Kölnerdomen som proteststed er ingen tilfeldighet. Dette gotiske monumentet, som på mirakuløst vis overlevde bombingene under andre verdenskrig, er et symbol på motstand, men også et kulturelt og turistmessig landemerke som tiltrekker seg millioner av besøkende hvert år.

Til tross for forbudet har arrangørene gjort det klart at de ikke kommer til å gi opp. I en uttalelse har de bekreftet at de har til hensikt å starte campingen 21. august, trosse forbudet og oppfordre til massedeltakelse fra enkeltpersoner og grupper som deler deres antimilitaristiske visjon.

Protesten kommer på et tidspunkt da Tyskland planlegger en av de mest ambisiøse militære ekspansjonene i nyere historie, med anskaffelse av nye pansrede kjøretøyer og jagerfly og en dramatisk økning av forsvarsbudsjettet. Hva synes du om denne militære opprustningen?