Mens PlayStation-brukere sørger over at tiden for fysiske plater snart er omme, sier Steam-brukere at de ikke har behov for fysiske medier

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I forrige uke kunngjorde PlayStation at de fra januar 2028 ikke lenger vil gi ut PlayStation-spill på plater, med unntak av titler som ble utgitt før nevnte dato. For mange er dette det første tegnet på slutten for fysiske medier på konsoller, bortsett fra Nintendo selvfølgelig. Dette er noe PC-spillere har vært vant til en stund, og tilsynelatende ville mange av dem ikke engang gidde å kjøpe Steam-spill hvis de kom med en disk.

Ifølge TheGamer tok brukeren Thund3rWolf27 opp ideen om at plater skulle komme tilbake til PC på Reddit, hvor de fikk en ganske enstemmig respons om at Steam-brukere ikke ønsker plater tilbake. Mange av svarene på innlegget hevder at et rent digitalt bibliotek rett og slett er mer praktisk for PC-spillere i dag. I tillegg har du på PC andre muligheter for å «beholde» spillene dine som du ikke nødvendigvis har på konsoll.

Siden Steam tillater at spill kan være DRM-frie, trenger du kanskje ikke engang Steam for å spille et spill, da du bare kan åpne .exe-filen. Det finnes også andre måter å lagre et PC-spill fysisk på, selv om du har kjøpt det digitalt, noe som ikke er tilfelle på konsoller.

At Sony kutter ut plater vil kreve en tilvenningsperiode for mange brukere, og PlayStation må kanskje innføre noen av funksjonene som Steam har for å få overgangen til å gå så smidig som mulig. Dessuten må salgene i PlayStation Store bli mye mer lik Steams sesongtilbud hvis Sony ønsker et rent digitalt landskap.