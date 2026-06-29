Mens Robert Lewandowski er på vei til Chicago, skal Barça angivelig ha planer om å gjenta strategien med Harry Kane

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Robert Lewandowski forlot FC Barcelona ved sesongslutt, etter fire sesonger der han scoret 116 mål på 190 kamper, vant flere seriemesterskap og ble toppscorer i LaLiga. Han skal nå til Major League Soccer og har valgt Nord-Amerika fremfor Saudi-Arabia, nærmere bestemt Chicago Fire, og det meldes at overgangen vil bli offisielt bekreftet denne uken.

Og mens Lewandowski starter det som trolig blir det siste kapittelet i karrieren sin, er FC Barcelona på jakt etter en erstatning. Julián Álvarez var drømmesigneringen denne sommeren, men forholdet mellom de to klubbene, Atlético de Madrid og FC Barcelona, er på et historisk lavpunkt, ettersom klubben fra Madrid har anlagt sak mot den katalanske klubben foran FIFA for å ha forhandlet med den argentinske spilleren bak ryggen på dem.

Men Barça har andre alternativer: ifølge Daily Mail ønsker de å hente Harry Kane fra FC Barcelona. Den engelske avisen rapporterte søndag at Barça vil vente til VM, der Kane er en av de ledende målscorerne, for å gjenoppta forhandlingene med den engelske spissen. På papiret har strategien likheter: Lewandowski hadde nettopp fylt 33 da han kom til Barcelona (også fra Bayern München) i 2022; Kane fyller 33 i juli, men hvis han fortsetter å spille slik Lewandowski gjorde, har han fortsatt gode år foran seg.

Ifølge SPORT har det imidlertid aldri kommet et formelt tilbud fra FC Barcelona til Bayern, kun en henvendelse for å sondere spillerens vilje til å bytte klubb da de mistenkte at Lewandowski ikke ville fortsette, men Kane ser ut til å foretrekke å bli i München. Det vil bare endre seg dersom Kane og Bayern ikke blir enige om en ny avtale. Kanes kontrakt utløper i 2027; Kane ba om en ny kontrakt frem til 2030, men Bayern ønsket kun å forlenge kontrakten hans frem til 2029.

Vil du gjerne se Harry Kane spille for FC Barcelona i nær fremtid?