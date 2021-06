Mer av Dying Light 2 vises frem neste uke

Techland har avslørt at de kjører i gang en ny Dying 2 Know-sending for Dying Light 2 den 1. juli klokken 21.

Den første Dying 2 Know-sendingen hadde premiere forrige måned og gikk inn på spillets setting, hovedkarakteren Aiden og dets åpne verden. Det var også her vi fikk den første gameplaytraileren. I tillegg til dette avslørte de at en Platinum Edition av det originale spillet skulle slippes og at den ble beskrevet som "den største og mest komplette utgaven son noensinne har eksister".

Nøyaktig hva vi får se i neste Dying 2 Know-sending vet vi ikke, men nye detaljer kommer i hvert fall neste torsdag.