Mer Battlefield 2042 og Dead Space avsløres den 22. juli

Electronic Arts bestemte seg for å være tidlig ute da selskapet annonserte at årets EA Play Live-sending, hvor noen av årets største nyheter vil avsløres, skal være den 22. juli for over en måned siden. Den gang fikk vi dog ikke en eksakt klokkeslett, men det har vi nå.

Gigantselskapet bekrefter at årets EA Play Live vil starte med et såkalt pre-show klokken 19 den 22. juli, og deretter gå rett inn i hovedsendingen. Alt vi får vite i skrivende stund er at mer Battlefield 2042-gameplay skal vises frem, men symbolene i den linkede videoen får det til å virke som om vi også skal få se noen racingspill og litt annet i tillegg til et nytt Dead Space. Tiden får vise hvor vag Dragon Age 4-traileren blir denne gangen...