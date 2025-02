Mer enn 1 000 syrere drept i militært flyplassfengsel

HQ

Mer enn 1 000 syrere ble drept mellom 2011 og 2017 på den militære flyplassen Mezzeh nær Damaskus, et sted som er beryktet for sin brutale behandling av fanger under president Bashar al-Assads regime, ifølge en ny rapport (via Reuters).

Dødsfallene, som skyldes tortur, henrettelser og umenneskelige forhold, antas å være knyttet til syv massegraver som er identifisert ved hjelp av en kombinasjon av satellittbilder, vitneutsagn og lekkede etterretningsdata.

Overlevende som ble holdt fanget på flyplassen, beskriver forferdelige scener med daglige overgrep, inkludert daglige avhør med psykisk og fysisk tortur for å fremtvinge tilståelser.

De nyoppdagede gravene blir sett på som en dyster bekreftelse på de pågående menneskerettighetsbruddene fra Assad-regimet, som har blitt anklaget for omfattende utenomrettslige drap og tvungne forsvinninger.

Regimet, som nå har fått en ny regjering, er fortsatt svært fåmælte om funnene, men letingen etter ofrene for disse grusomhetene fortsetter. Foreløpig gjenstår det å se om ytterligere bevis vil dukke opp og bringe de ansvarlige for retten.