Mer enn 12 500 flyvninger i USA blir avbrutt når uværet rammer store flyplasser

Mer enn 12 500 flyvninger over hele USA ble forsinket eller innstilt mandag da kraftige stormer feide over østkysten, Midtvesten og andre regioner, og forstyrret reisene på store flyplasser, som rapportert mandag.

Federal Aviation Administration innførte forsinkelser og bakkestopp på viktige knutepunkter, inkludert LaGuardia Airport, JFK Airport, Newark Liberty International Airport og Reagan National Airport, på grunn av sterk vind og tordenvær. Flyplasser i byer som Atlanta, Chicago, Orlando og Houston ble også sterkt berørt.

Flyselskaper som American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines og United Airlines rapporterte om store driftsforstyrrelser, med tusenvis av kanselleringer og forsinkelser. Myndighetene advarte om at forholdene kunne fortsette å påvirke reisene etter hvert som stormene beveger seg over landet...