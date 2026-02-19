Mer enn 20 land deltar på Trumps fredsmøte

HQ

USAs president Donald Trump vil være vertskap for et møte i sitt fredsråd i Washington torsdag, der mer enn 20 land vil delta, opplyser Det hvite hus onsdag. Ifølge offisielle kilder har medlemslandene lovet å bidra med over 5 milliarder dollar til humanitær hjelp og gjenoppbygging i Gaza, samt tusenvis av personell til en foreslått internasjonal stabiliseringsstyrke.

Fredsstyret, som ble opprettet av Trump i januar under World Economic Forum i Davos, ble senere godkjent av en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som en del av hans Gazainitiativ. Mens regionale stormakter som Tyrkia, Egypt, Saudi-Arabia og Qatar har sluttet seg til, har flere tradisjonelle vestlige allierte inntatt en mer forsiktig holdning.

Vatikanet takket nei til å delta, og høytstående tjenestemenn mente at krisehåndteringen fortsatt burde ligge under FN. Torsdagens møte forventes å fokusere utelukkende på Gaza, selv om det fortsatt stilles spørsmål ved om styret kan utvide sin rolle til å omfatte andre globale konflikter...