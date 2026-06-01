Mer enn 30 hester løp i panikk gjennom Romas gater etter en fyrverkeritest.

Fredag kveld, rundt kl. 23.30 lokal tid, førte en fyrverkerieksplosjon under prøvene til paraden på republikkens dag til at rundt 35 hester som deltok i paraden, løp skrekkslagne bortover Via Cristoforo Colombo i Roma og skadet noen forbipasserende, samt noen ryttere som satt på noen av hestene. Jakten på dyrene varte hele natten, og den siste hesten ble fanget inn rundt 14 kilometer fra startstedet rundt kl. 07.00, ifølge Reuters.

Mario De Sclavis, Romas politisjef, uttalte til avisen Corriere della Sera søndag at hendelsen "setter politiets og politibetjentenes image i miskreditt", etter at en av dem hadde fyrt av fyrverkeriet bare 200 meter fra der ridende enheter fra politiet, hæren og Carabinieri var stasjonert.

Blant de skadde er en 22 år gammel soldat med ribbeinsbrudd og en punktert lunge, men prognosen er god og han er ikke i livsfare. Femten dyr ble også skadet, men ingen av dem må avlives.