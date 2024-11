Mer enn 40 aper rømmer fra et laboratorium i South Carolina "Rise of the Planet of the Apes".

HQ Vi visste at denne dagen ville komme. Primatene reiser seg. På et laboratorium i South Carolina har 43 aper rømt fra et forskningsanlegg på Alpha Genesis-området i Yemasse. Apenes rase er ukjent, men anlegget holder både makaker og kapucineraper. Det er uklart hvordan førti av apene klarte å rømme, men politiet oppfordrer nå lokalbefolkningen til å holde dørene låst og bananer ute av syne fra vinduene. Dette er ikke første gang apene rømmer, for i 2016 brøt 19 aper seg ut før de ble fanget inn. Etter en dag hadde politiet klart å fange én ape. Memene har selvfølgelig vært strålende om hele denne situasjonen, men lokale myndigheter gjør nå sitt beste for å få apene tilbake til anlegget. Takk, Post and Courier.