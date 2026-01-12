Mer enn 45 000 mennesker har signert dette MoveOn-oppropet som avviser Trumps forsøk på å ta Grønland

HQ

I lys av den siste tidens hendelser har mer enn 45 000 mennesker skrevet under på et opprop fra MoveOn Civic Action som oppfordrer Donald Trump til å slutte å true med å overta Grønland, samtidig som motstanden mot ideen øker både hjemme og ute i verden.

Trump eskalerte bekymringene i helgen da han sa til reportere om bord på Air Force One at "på en eller annen måte kommer vi til å få Grønland", samtidig som han avfeide advarsler om at hans holdning kunne splitte NATO ("Hvis det påvirker NATO, påvirker det NATO").

MoveOn anklager i oppropet Trump-administrasjonen for å behandle Grønland som en geopolitisk gevinst i stedet for et samfunn med 57 000 mennesker som søker større uavhengighet. "Befolkningen på Grønland fortjener representasjon og frihet, ikke å bli behandlet som politiske brikker."

Som det står i oppropet: "Skriv under på oppropet for å vise solidaritet med det grønlandske folk og sende et klart budskap: Amerikanerne støtter IKKE Trumps invasjon av Grønland!" Hvis du er interessert, kan du lese mer om det via følgende lenke. Go!