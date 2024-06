Mer enn 500 000 bøker er fjernet fra Internet Archive

HQ

Internet Archive er en ideell organisasjon som ble grunnlagt i 1996, og som siden den gang har samlet hundrevis av milliarder av nettsider, mediearkiver og mye mer. I 2006 grunnla de Open Library, som gjorde det mulig for folk å laste ned bøker de ellers ikke kunne få tak i.

I 2020 vakte dette harme hos fire av de største forlagshusene. Penguin Random House, Wiley, HarperCollins og Hachette bestemte seg alle for å saksøke Internet Archive, og en dommer har nettopp gitt dem medhold.

Dermed er mer enn en halv million bøker ikke lenger tilgjengelige via internettarkivet. Planen er at Internet Archive skal kjempe mot denne saken, ettersom de mener at det ikke har skjedd noe brudd på opphavsrettsloven, men vi får se om avgjørelsen blir omgjort.

