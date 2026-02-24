Mer enn 5000 flyvninger innstilt etter rekordstort snøfall på USAs østkyst

HQ

En kraftig vinterstorm traff den amerikanske østkysten mandag, dumpet rekordstort snøfall og tvang til kansellering av mer enn 5600 flyvninger over hele landet. Deler av Rhode Island og Massachusetts registrerte nesten 33 inches av snø, mens New Yorks Central Park så mer enn 19 inches, ifølge National Weather Service. Myndighetene advarte om "nesten umulige" reiseforhold da millioner av mennesker ble utsatt for forstyrrelser.

Rhode Island så ut til å bli hardest rammet, med Providence som fikk 33 tommer snø, og knuste statens tidligere rekord for en enkelt storm satt i 1978. Reiseforbud ble innført i Rhode Island, Connecticut og deler av Massachusetts, der guvernør Maura Healey advarte om at whiteout-forhold gjorde kjøring ekstremt farlig. I New York City ble det innført et midlertidig reiseforbud som førte til at byen nesten sto stille, før det ble opphevet ved middagstid.

Mer enn 600 000 hjem og bedrifter i hele regionen mistet strømmen, og Massachusetts og New Jersey var blant de hardest rammede. Flyplasser ble hardt rammet, blant annet LaGuardia og JFK i New York, Boston Logan, Newark Liberty og Philadelphia International, der de aller fleste avgangsflyvningene ble innstilt mens regionen gravde seg ut av den historiske stormen...