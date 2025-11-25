Mer enn 6500 underskrifter for å avlyse Tour de Frances dronningetappe av miljøhensyn

HQ

En underskriftskampanje for å avlyse dronningetappen i Tour de France 2026 har så langt samlet mer enn 6500 underskrifter. Etappen er Col de Sarenne, et 1 999 meter høyt fjell i de franske Alpene, som skal være vertskap for den nest siste etappen 25. juli 2026, og dermed potensielt en av de viktigste for konkurransen.

Miljøaktivister frykter at ankomsten av titusenvis av besøkende i hundrevis av kjøretøyer vil forstyrre økosystemet alvorlig, der et stort antall fuglearter lever og hekker, i tillegg til rev, ørn og murmeldyr. Helikoptrene vil forstyrre de mange kongeørnparene (sjeldne og fredede rovfugler) som får unger på vingene i juli, og de hundrevis av vifteteltene vil knuse tusenvis av blomster.

"Col de Sarenne er et av de vakre og sjeldne stedene der du fortsatt kan puste ren luft. Arrangørene av Tour de France 2026 ønsker å forvandle Col de Sarenne til verdens største stadion", sier forfatteren av oppropet, som i skrivende stund har nesten 6500 underskrifter.

Forfatteren av oppropet, Matthieu Stelvio, som selv er syklist, lanserte det samme oppropet allerede i 2013, da Tour de France også arrangerte et ritt på samme sted. Den gang fikk den 12 000 underskrifter, men uten effekt. Vil de lytte denne gangen?