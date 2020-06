Mer Kingdom Hearts på vei til Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Den siste tidens begivenheter har fått Microsoft til å vente litt lenger enn vanlig med å annonsere hva Xbox Game Pass-medlemmer kan glede seg til i nærmeste fremtid, men nå har tiden kommet for å dele gode nyheter.

For om du fikk lyst til å spille mer Kingdom Hearts etter at Kingdom Hearts III kom til Xbox Game Pass har du mye moro i vente fremover. Samtidig har vi jo også tidligere kjente No Man's Sky, mer Gwent og litt annet. Her er listen over hva som kommer til Xbox Game Pass i nærmeste fremtiden:



Battletech (PC) den 11. juni



Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC) den 11. juni



Dungeon of the Endless (konsoll og PC) den 11. juni



Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (konsoll) den 11. juni



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (konsoll) den 11. juni



No Man's Sky (konsoll og PC) den 11. juni



Bard's Tale Remastered and Resnarkled (konsoll og PC) den 18. juni



Thronebreaker: The Witcher Tales (konsoll) den 18. juni



Samtidig får vi bekreftet at spillene som vil fjernes den 15. juni er: