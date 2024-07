Mer om Arranger og hvorfor rollespilleventyret ble kåret til Game of the Show på SGF

HQ

Jeg spilte ikke lenge nok til å levere et fullstendig hands-on-inntrykk på Arranger: A Role-Puzzling Adventure da jeg prøvde spillet på Netflix' stand på Summer Game Fest i forrige måned, men det satte helt klart spor etter seg ved å kombinere den korte tiden med den fascinerende samtalen med art director David Hellman og spilldesigner Nico Recabarren nedenfor.

Dette ser ut til å være noe spesielt, ikke bare for sommerens utgivelser, men allerede når det gjelder de mest spennende indie-darlings i 2024, og det er sannsynligvis takket være det kombinerte talentet bak spillet.

"Hovedmekanikken kom faktisk fra et forsøk på å lage en 2D Rubiks kube", sier Nico i videoen. "Hovedmålet var å prøve å lage et puslespill, først og fremst, ikke sant? Det er det jeg liker å designe, men jeg ville også gjøre det mer attraktivt, så da jeg begynte å jobbe med Nick Suttner og David Hellman, begynte vi å gjøre det til et eventyrspill. Så på en måte er det som om eventyrspillet skjuler seg i flere gåter, og alt i verden utforskes med den samme mekanikken."

"Kunstens første oppgave er å støtte funksjonaliteten", legger Hellman til om betydningen av det visuelle språket i en mekanikkbasert opplevelse. "I dette spillet foregår alt på rutenettet. Så vi har faktisk en uvanlig oppdeling mellom de spillrelevante objektene, som alle er på rutenettet, og så landskapet, som ligger bak rutenettet og avviker ganske langt fra en konvensjonell verdensrepresentasjon. Så rutenettet er veldig tydelig, veldig ikonisk, og følger rutenettlogikken. Men når vi går utenfor rutenettet, blir vi veldig løse og avviker til og med fra konsekvente synsvinkler."

"Først og fremst er det helt klart Nick Sander, spillets forfatter, som skal ha æren for det", forklarer Nico videre når han snakker om historien i Arranger og humoren i den. "Bare for å sette det i kontekst, så ble spillet startet under pandemien, så jeg tror det er mange temaer knyttet til det. Gjennom historien i spillet er det flere samfunn som skilles fra hverandre, men av ulike grunner og på ulike måter. Og [hovedpersonen] Jemma har en personlighet som gjør at hun har en tendens til å skape uorden i ting på ulike måter. Det fører til at hun havner i trøbbel, men også til at hun på en måte åpner disse samfunnene og knytter dem sammen på en slags søt måte. Så ja, jeg tror historien vi forteller er en historie om selvoppdagelse for Jemma, men jeg føler at det også er en veldig personlig ting [for oss]".

Spill av hele intervjuet, som er tilgjengelig med lokale undertekster, for mer om de sprø tingene du kan gjøre med grunnmekanikken, berøringskontroller på nettbrett og Switch, eller hvordan denne mekanikken utvikler seg gjennom spillet. Arranger: A Role-Puzzling Adventure slippes 25. juli på Netflix Games, PC, Nintendo Switch og PS5.