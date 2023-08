Mer om fortid, nåtid og fremtid for Aeterna-spillene

Aeterna Noctis er et nytt og vellykket Metroidvania fra Aeternum Game Studio, som har blitt og vil bli utvidet med nedlastbart innhold. I tillegg er teamet i ferd med å lansere rogueliten Summum Aeterna, som slippes 15. september.

På Gamelab 2023 i Barcelona fikk vi en prat med administrerende direktør Hugo Gómez i videoen nedenfor.

HQ

Når det gjelder Aeterna Noctis, er Pit of the Damned allerede tilgjengelig som en gratis, narrativ DLC "som forteller en annen historie, som en sekundær historie" som supplerer den opprinnelige. "Det er veldig bra for opplevelsen nå som de har to spektakulære sjefer", påpeker Gómez.

Deretter, "rundt desember", vil det samme Aeterna Noctis få "neste DLC, kalt Virtuoso, og vi er veldig fornøyde med prosjektet. Det er en veldig stor DLC, med masse pigger og smerte, og det er vakkert for spillerne", ifølge direktøren. Og ja, det heter Virtuoso både fordi "hovedpersonen er en kunstner" og fordi det vil innebære en betydelig utfordring for fansen.

Når det gjelder Summum Aeterna, og på spørsmål om å forbedre eller utvikle kampene vi så i Noctis, er dette hva Gómez hadde å si:

"Vi vet at i Aeterna er ikke kampene det viktigste. Det er mer plattformspillet. Men nå i Summon Aeterna er det actionrelatert. Og kampene er det viktigste i spillet. Det går veldig fort og er veldig utfordrende. Du har mange våpen, og kampene er mer utfordrende, men det er lettere [å komme seg gjennom]. Du kan for eksempel løpe over fiendene, men i Aeterna kolliderer du med fiendene. Og spilleren får hjelp i kampene, for eksempel automatisk spinn når du angriper."

I intervjuet spør vi også om Eden Genesis, det nylig annonserte spillet og universet i en cyberpunk-setting, som studioet gleder seg til å utforske.