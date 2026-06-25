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Verdensnyheter

Mer spesifikt enn EU-reglene: Spania forbyr å la hunder være alene hjemme i mer enn 24 timer eller katter i mer enn tre dager

Bøtene varierer fra 10 001 til 50 000 euro.

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Den europeiske unionen har forsøkt å bli enige om sine første felles regler for hunde- og kattevelferd og sporbarhet. Som nylig omtalt har fokuset imidlertid vært mer på mikrochipping, registrering, avl, salg, dyreherberger, import og ulovlig handel. Det finnes ingen spesifikk EU-omfattende grense for hvor mange timer eller dager en privat eier kan la kjæledyret sitt være alene hjemme. EU-parlamentet støttet disse første EU-reglene så sent som for to måneder siden, og Rådet godkjente en avtale i forrige måned.

Spania innførte imidlertid konkrete regler for husholdninger for noen år siden. Disse stammer fra landets dyrevelferdslov fra 2023: ingen kjæledyr skal være uten tilsyn i mer enn tre påfølgende dager; for hunder gjelder dette 24 timer. Reglene har vært i kraft siden den gang.

Spesielt katteeiere som bryter regelen, risikerer potensielt store bøter. Hvis du lar katten din være alene i mer enn 72 timer, kan det til og med bli behandlet som en alvorlig lovbrudd, med bøter på mellom 10 001 og 50 000 euro.

Selv om det gjenstår å se om lignende regler vil spre seg i hele EU, er tiltaket ment å forebygge helserisiko og faktisk ulykker i hjemmet. Eksperter advarer om at automatiske mat- og vannbeholdere kan svikte, kattedoer kan bli ubrukelige, og langvarig isolasjon kan naturligvis føre til en rekke problemer og sykdommer, blant annet dehydrering, urinveisproblemer, uhell, stress og atferdsforstyrrelser.

Mer spesifikt enn EU-reglene: Spania forbyr å la hunder være alene hjemme i mer enn 24 timer eller katter i mer enn tre dager
«Ville du la «meow» være i fred?» // Shutterstock

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