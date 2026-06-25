Mer spesifikt enn EU-reglene: Spania forbyr å la hunder være alene hjemme i mer enn 24 timer eller katter i mer enn tre dager

HQ

Den europeiske unionen har forsøkt å bli enige om sine første felles regler for hunde- og kattevelferd og sporbarhet. Som nylig omtalt har fokuset imidlertid vært mer på mikrochipping, registrering, avl, salg, dyreherberger, import og ulovlig handel. Det finnes ingen spesifikk EU-omfattende grense for hvor mange timer eller dager en privat eier kan la kjæledyret sitt være alene hjemme. EU-parlamentet støttet disse første EU-reglene så sent som for to måneder siden, og Rådet godkjente en avtale i forrige måned.

Spania innførte imidlertid konkrete regler for husholdninger for noen år siden. Disse stammer fra landets dyrevelferdslov fra 2023: ingen kjæledyr skal være uten tilsyn i mer enn tre påfølgende dager; for hunder gjelder dette 24 timer. Reglene har vært i kraft siden den gang.

Spesielt katteeiere som bryter regelen, risikerer potensielt store bøter. Hvis du lar katten din være alene i mer enn 72 timer, kan det til og med bli behandlet som en alvorlig lovbrudd, med bøter på mellom 10 001 og 50 000 euro.

Selv om det gjenstår å se om lignende regler vil spre seg i hele EU, er tiltaket ment å forebygge helserisiko og faktisk ulykker i hjemmet. Eksperter advarer om at automatiske mat- og vannbeholdere kan svikte, kattedoer kan bli ubrukelige, og langvarig isolasjon kan naturligvis føre til en rekke problemer og sykdommer, blant annet dehydrering, urinveisproblemer, uhell, stress og atferdsforstyrrelser.