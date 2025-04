Mercedes-AMG F1-teamet presenterer en rekke elsykler

HQ

Mercedes-AMG er ikke den dominerende kraften i Formel 1 som det pleide å være, ettersom teamet har slitt med å holde tritt med konkurrentene helt siden 2021-sesongen ble avsluttet. Men uavhengig av dette er de fortsatt en av de beste motorsportorganisasjonene i verden, og derfor er det spennende å se at de bruker ferdighetene sine til å skape en serie elektriske sykler.

Det finnes noen forskjellige alternativer som alle gjør litt forskjellige ting. Rallye Edition har for eksempel en motorsportinspirert girkasse som kan skifte gir på så raskt som 0,2 sekunder. City Edition er derimot mer beregnet på bykjøring, og har en 250 W-motor som kan levere en toppfart på 25 km/t. Deretter kommer Track Edition, som har Bluetooth-integrerte smartbremser som kan kobles til en smarthjelm, og som ved hjelp av en lysende skjerm bak på sykkelen forteller folk bak syklisten når han eller hun bremser og svinger rundt hjørner takket være et indikatorelement. Til slutt har vi Urban Edition V15, som regnes som en landeveissykkel med høy ytelse og karbonramme, og som er ment å gi en balanse mellom komfort og nytte.

Haken med disse merkesyklene er at de er veldig, veldig dyre. Den billigste er City Edition, som koster £4 000. Den dyreste er Rallye Edition, som vil koste deg hele 7 000 pund. Hvis du bestemmer deg for å ta tak i en av disse syklene, blir bestillinger tatt i dag, med produksjon som krever rundt 90 dager, og kommer i et utvalg av størrelser.

