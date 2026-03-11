Mercedes avduker ny sjuseter med 700 kilometers rekkevidde

HQ

Volkswagens I.D Buzz har vært en stor suksess, og det samme har Kia EV9. Det er tydelig at det er en appetitt for store syv-seters elbiler, og Mercedes ønsker derfor å gjenskape denne suksessen med den kommende VLE.

Det er en minibuss, og er satt til å være starten på en ny kategori for Mercedes hvis den viser seg å være vellykket på markedet. Viktigst av alt er at batteriet på 115 kWh skal gi deg mer enn 700 kilometer på en lading (WLTP), og 800V-teknologien gjør det mulig å lade ganske raskt, med en rekkevidde på 355 kilometer på bare 15 minutter.

Den er imidlertid mer luksusorientert, ettersom Mercedes også har løftet sløret for sitt interiørkonsept kalt "MBUX Rear Space Experience", som blant annet inkluderer en 31,3-tommers skjerm, som kan foldes ned fra taket.

Prisene forventes å bli høye, som i høyere enn Buzz og EV9, men hvordan den står seg i forhold til for eksempel Volvo EX90 er ikke kjent.