Mercedes avvikler produksjonen av to elektriske biler

Det er tydeligvis null appetitt for Mercedes elbiler, noe det siste årets salgstall er en klar og deprimerende indikasjon på for Mercedes. I løpet av første halvår 2025 har de kun levert 2 300 eksemplarer av de to elbilene, noe som er en nedgang på 74,5% sammenlignet med samme periode i 2024. Hva Mercedes vil erstatte dem med er fortsatt uklart, men vi her på Gamereactor håper naturligvis at det blir noe som huser deres nyutviklede drivstoffmotorer.