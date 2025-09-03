Biler
Mercedes avvikler produksjonen av to elektriske biler
HQ
Det er tydeligvis null appetitt for Mercedes elbiler, noe det siste årets salgstall er en klar og deprimerende indikasjon på for Mercedes. I løpet av første halvår 2025 har de kun levert 2 300 eksemplarer av de to elbilene, noe som er en nedgang på 74,5% sammenlignet med samme periode i 2024. Hva Mercedes vil erstatte dem med er fortsatt uklart, men vi her på Gamereactor håper naturligvis at det blir noe som huser deres nyutviklede drivstoffmotorer.