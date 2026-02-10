Biler
Mercedes bekymrer seg når EU myker opp forbudet mot bensinbiler
Det ser ut til at planen om et totalforbud mot bensindrevne biler innen 2035 ikke blir noe av likevel.
HQ
Opprinnelig var det meningen at EU skulle forby bensindrevne biler i medlemslandene innen 2035, men nylig har denne planen blitt myket opp en smule.
I stedet ble det i desember kunngjort at man ville gå fra et totalforbud til et mål om 90 % Co2-reduksjon.
Dette har skapt debatt blant bilprodusentene, og i et stort intervju med Reuters kritiserer Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius den reviderte planen, og sier at den destabiliserer markedet:
"Det er en stor risiko for at markedet vil krympe på veien dit", sier han, og sikter til usikkerheten blant forbrukerne om hvordan EU vil nå sitt CO2-mål, i stedet for det mye mindre forvirrende direkte forbudet.