Mercedes bekymrer seg når EU myker opp forbudet mot bensinbiler

Opprinnelig var det meningen at EU skulle forby bensindrevne biler i medlemslandene innen 2035, men nylig har denne planen blitt myket opp en smule.

I stedet ble det i desember kunngjort at man ville gå fra et totalforbud til et mål om 90 % Co2-reduksjon.

Dette har skapt debatt blant bilprodusentene, og i et stort intervju med Reuters kritiserer Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius den reviderte planen, og sier at den destabiliserer markedet:

"Det er en stor risiko for at markedet vil krympe på veien dit", sier han, og sikter til usikkerheten blant forbrukerne om hvordan EU vil nå sitt CO2-mål, i stedet for det mye mindre forvirrende direkte forbudet.