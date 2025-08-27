Mercedes-Benz Concept AMG GT XX kjørte verden rundt på mindre enn åtte dager, og knuste tidligere rekorder

HQ

Mercedes-Benz ser ut til å ha stor tro på sin kommende elektriske modell, kjent som Concept AMG GT XX. Vi sier dette fordi den nettopp har avsluttet en massiv rekordkjøring der den knuste alle slags hastighets-, distanse- og utholdenhetsrekorder, mens den forsøkte å kjøre rundt hele verden på mindre enn åtte dager.

Riktignok er det en viss mildhet i dette, for i stedet for å faktisk kjøre jorden rundt, kjørte den den samme distansen rundt Nürburgring-Nordschleife, totalt 40 075 kilometer, som ble fullført på 13 timer, 24 minutter og 7 sekunder, noe som betyr at den klarte oppgaven med over 11 timer til overs.

For å fullføre en slik enorm bragd måtte Concept AMG GT XX kjøre i en forrykende hastighet på rundt 300 km/t, noe som gjorde den i stand til å tilbakelegge over 5 300 kilometer hver eneste dag. Å kjøre i denne hastigheten over så lang tid har også ført til at bilen har slått 25 prestasjonsrekorder, blant annet rekorden for lengst kjørte distanse i løpet av 24 timer, som endte på 5479 kilometer, noe som var over 1500 kilometer lenger enn den forrige rekorden.

Alt dette ble oppnådd takket være elbilens ultrahurtige lading, som gjorde at den kunne stoppe kort og lade opp via en 850 kW-tilkobling, før den kjørte ut på banen igjen og fortsatte å slå rekorder.

Mercedes-Benz bemerker at hastigheten bilen kjørte i ikke engang var topphastigheten, men snarere en grense satt av ingeniører som bestemte at det var den optimale hastigheten for å sikre en balanse mellom banefart og ladestopp for å gi best mulig sluttid.

Denne enorme innsatsen inkluderte kjøring rundt den berømte banen hele 3177 ganger, og viser hvilket ytelsesnivå elbiler er i stand til i moderne tid.

