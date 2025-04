Mercedes-Benz presenterer en ny luksuriøs varebilmodell med 65-tommers kinolerret

HQ

Mercedes-Benz ønsker å ruske opp i luksusvarebilsegmentet, ettersom bilprodusenten nettopp har presentert et glimt av en kommende modell som de har tenkt å tilby. Modellen, som er kjent som Vision V, er bygget på den nye Van Electric Architecture (VAN.EA), og den skal kickstarte en ny æra av mobile private salonger og varebiler.

Versjonen av Vision V som er vist, er toppmodellen som leveres med alt du kan ønske deg. Interiøret for passasjerene er laget for å være romslig og åpent og adskilt fra førerhuset hvis det skulle være ønskelig. Det har krystallhvitt nappaskinn og dekorative elementer i hvit silke, åpenporet furu, vitrineskap og et 42 høyttalersystem med surroundlyd som kan brukes til å spille racingspill med en spillkontroller på en massiv 65-tommers 4K-kinoskjerm med split-screen-funksjoner som kan trekkes inn under gulvet i varebilen.

Varebilen skal kunne brukes til karaoke på farten, den har en interaktiv butikk slik at passasjerene kan kjøpe varer de ønsker seg mens de er på farten, den kan gjøres om til et mobilt kontor med et virtuelt skrivebord, og alt dette samtidig som den har et belysningssystem som bruker lyslister og taklamper for å skape en individualisert stueatmosfære.

Varebilens eksteriør er også ganske uvanlig, med en stor frontgrill og svært iøynefallende felger som uten tvil vil fange oppmerksomheten til alle forbipasserende.

Dette er en annonse:

Mercedes-Benz opplyser at VAN.EA-arkitekturen vil bli tatt i bruk fra 2026, så kanskje det ikke er lenge til vi får se Vision V -modeller på veien.