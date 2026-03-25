Mercedes bringer offisielt tilbake det svarte merket

Mercedes-AMG bringer tilbake en av sine mest ekstreme undermerker. De har offisielt bekreftet at en ny Mercedes-AMG GT Black Series er på vei, og den kommer til å bli den mest hardcore versjonen av flaggskipets sportsbil noensinne.

For de av dere som vet det, betyr Black ikke bare "rask AMG". Den kommende Black Series vil fungere som en homologeringsmodell for neste generasjons AMG GT3-racerbil, noe som betyr at den veigående versjonen blir utviklet sammen med sin motorsportmotpart fra dag én.

AMG-sjef Michael Schiebe har allerede satt forventningene høyt, og beskriver den som "den mest ekstreme Black Series noensinne" i et sitat gitt til Top Gear. Det er en dristig påstand med tanke på omdømmet til tidligere modeller, som typisk er strippede, banefokuserte maskiner bygget med mindre kompromisser.

Den nye bilen forventes å gå langt utover den nåværende AMG GT 63 Pro, som allerede produserer over 600 hestekrefter. Selv om de endelige spesifikasjonene ikke er avslørt, vil Black Series sannsynligvis presse betydelig høyere, og fortsette tradisjonen med å levere nesten racerbilnivåer av ytelse i en veigodkjent pakke.