Mercedes-debutanten Kimi Antonelli blir den nest yngste føreren noensinne til å score i Formel 1

Andrea Kimi Antonelli, den 18 år gamle italienske rookien som erstattet Lewis Hamilton i Mercedes, var en av de som skilte seg ut under søndagens løp i Australia, et løp med mange hendelser der seks av 20 førere ikke fullførte på grunn av ulykker forårsaket av regnværet.

Antonelli endte på fjerdeplass, noe som gjorde ham til den nest yngste føreren noensinne til å ta poeng (18 år og 230 dager), bare bak Max Verstappen, da han var 17 år og 180 dager i 2015. Han var allerede den tredje yngste føreren noensinne til å starte et løp, også bak Verstappen og Lance Stroll i 2017. En spektakulær prestasjon for den unge føreren, som startet på 16. plass og nesten ble fratatt poeng på grunn av en fem sekunders straff for en utrygg utgang fra depotet, noe som gjorde at han falt ned til femteplass, som senere ble omgjort etter en forespørsel fra Mercedes.

Antonelli, som har kjørt for Mercedes siden 2019 i Junior-teamet, sa seg "superfornøyd" etter løpet, til tross for de "super, super vanskelige forholdene", og berømmet teamets veiledning for å komme seg etter den dårlige kvalifiseringen. Takket være Antonelli ligger Mercedes likt med McLaren i toppen av konstruktørmesterskapet, med 27 poeng. Et mye bedre løp enn forventet med tanke på at det var hans første F1-løp, og de utrolig vanskelige forholdene som førte til at mange mer erfarne førere krasjet...