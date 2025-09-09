Mercedes' designsjef: "Audis nye interiør ser ut som om det ble designet i 1995"

HQ

Meningene om Audis Concept C (som vi skrev om i forrige uke) har virkelig vært delte, og mens noen liker at Audi tar risiko her og unngår stort sett alt som ligner på en av produsentens nåværende biler, er det like mange som har kritisert ekstravagansen. En av disse er Mercedes' designsjef Gorden Wagener, som tidligere jobbet for VAG-konsernet på 90-tallet. På spørsmål fra Top Gear Magazine om hva han synes om Audis nye interiør, legger han ikke fingrene imellom.

"Interiøret i Audi Concept C ser ut som om det ble designet i 1995. Det er litt for kjent, og det er for lite teknologi. Jeg har alltid hevdet at jeg er en stor fan av hyperanaloge ting, men du kan ikke ignorere en skjerm. Når du har en liten skjerm, sender du automatisk beskjeden 'gratulerer, du sitter i en liten bil'."

Enig med Merc-sjefen, eller har du en annen mening om dette?

Therr he goooes!

Litt gammel, hva?