Mercedes, Ferrari og flere bekrefter datoer for billanseringer før eller etter London-arrangementet

Vi nærmer oss Formel 1-sesongen 2025. Den starter 16. mars i Melbourne, men i løpet av de kommende ukene kommer vi til å få mange flere kunngjøringer fra teamene, som vil øke etter F175 Live Event i London den 18. februar 2025.

For første gang vil Formel 1 avholde et arrangement med alle de ti teamene og 20 førerne som viser (minst) draktene for 2025, akkompagnert av musikalske opptredener. Dette betyr imidlertid ikke slutten på invidiaul-arrangementer i løpet av februar, i det minste for noen lag, som begynner å kunngjøre sine egne datoer.

Den siste har vært Mercedes-AMG, som vil vise bilen sin 24. februar, en uke etter London-arrangementet. Andre team har bekreftet at de vil vise bilene sine tidligere: Williams, Haas og Ferrari (som med rette skryter av sin nye signering Lewis Hamilton).

Lanseringsarrangementer for Formel 1 2025



Williams: 14. februar



Haas: 16. februar



F175 London-arrangement: 18. februar



Ferrari: 19. februar



Mercedes: 19. februar 24. februar



Det forventes at flere lag vil kunngjøre sine egne arrangementer i februar, selv om noen kanskje velger å vise frem alt under London-arrangementet. Uansett vil alle lagene gjøre forsesongtestingen i Bahrain 26.-28. februar, før Australias Grand Prix 14.-16. mars.