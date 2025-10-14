Mercedes' nye konseptbil ser ut som en pøbelbil fra 1930-tallet

HQ

Mercedes' nye konseptbil Vision Iconic har blitt avduket etter å ha blitt revet fra hverandre under diverse svarte deksler en stund, og akkurat som mange mistenkte ut fra silhuettbildene, er den en ren gangstertilbakevending til 30-tallet, med alt hva det innebærer. Dette er imidlertid ikke en retrobil når det gjelder teknologien inni, snarere tvert imot. Vision Iconic drives kun av batteristrøm og har en spesiell lakk som inneholder solceller, noe som ifølge den tyske bilgiganten tilsynelatende betyr at den kan kjøres 120 kilometer ekstra per lading bare takket være solen.

Markus Schäfer, styremedlem i Mercedes-Benz Group AG:

"Vision Iconic legemliggjør vår visjon for fremtidens mobilitet. Med banebrytende innovasjoner som nevromorfisk databehandling, steer-by-wire, solcellelakk og nivå 4 høyautomatisert kjøring, sammen med toppmoderne teknologi, setter vi nye standarder for den elektriske og digitale tidsalderen. Dette vakre kjøretøyet er et bevis på vår forpliktelse til å gjøre morgendagens mobilitet til virkelighet allerede i dag."