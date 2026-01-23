Mercedes sier at GLC har "overgått forventningene våre betydelig"

HQ

Mens Mercedes har gått fra hit til hit med sin elbilserie, ser det ut til at fjorårets CLA var starten på en helt ny og fornyet energi, og nå følger de opp med GLC, en elbil som allerede opplever større etterspørsel enn Mercedes først trodde.

I en uttalelse fra Mathias Geisen, styremedlem i Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales, sier han at GLC "overgår forventningene våre betydelig", etter at den ble lansert i september.

Ifølge Mercedes er ordrebøkene fylt opp for første halvdel av 2026, men de jobber for tiden treskift på fabrikken i Bremen for å møte den økte etterspørselen. Hvis det ikke viser seg å være nok, vil Mercedes utvide til andre fabrikker.