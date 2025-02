MercurySteam lar oss høre det første hjerteslaget til det kommende Project Iron

Med så mye omveltninger i bransjen de siste par årene, skulle man tro at selskaper uten en stor utgiver i ryggen måtte gi opp pågående prosjekter som ikke har en kort utviklingssyklus. Men heldigvis for MercurySteam solgte Metroid Dread så godt at det også fungerte som støtte og anbefaling for det andre prosjektet deres, som ble annonsert i 2021, Project Iron.

Bortsett fra det eksklusive intervjuet som studiodirektør Enric Álvarez ga til Gamereactor, har vi imidlertid ikke hørt noe om denne tittelen under utvikling, som vil bli utgitt av 505 Games. Vi vet at det utvikles med studioets egenutviklede Mercury Engine, og at det vil være en veldig ambisiøs mørk fantasy-tittel. Vi sa allerede i 2023 at vi ikke kunne forvente noe om spillet før tidligst i 2025, og det har vært tilfelle.

Dette innlegget på sosiale medier nedenfor er det eneste beviset på at Project Iron går fremover, og at det sannsynligvis vil komme en større kunngjøring fra studioet i nær fremtid. Vi holder oss oppdatert om den videre utviklingen. I mellomtiden må du huske å sjekke ut intervjuet med Enric Álvarez, hvor han også diskuterer fiaskoen med Spacelords og lærdommene som er lært for dette neste spillet.