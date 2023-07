MercurySteam om slutten på Metroid Dread og "den" Samus: "Vi var sultne, Nintendo var åpne"

HQ

På Gamelab 2023 fikk vi sjansen til å snakke lenge med MercurySteams Enric Álvarez. Første halvdel av videoen nedenfor er derfor dedikert til det spanske studioets kultur og CEO-panelet på konferansen, mens andre halvdel handler om de ulike spillene de har gitt ut i det siste eller kommer til å gi ut i fremtiden. I hvert fall det som kan diskuteres per nå. Mot 12-minuttersmerket snakker vi om det høyt roste Metroid Dread:

"Tusen takk", sier Álvarez når han blir gratulert med suksessen, uten å glemme regissør José Luis Márquez og teamet hans i studioet. "Det var en helvetes opplevelse å jobbe med de beste og prøve å leve opp til Nintendos superhøye standarder. Det var himmelsk å jobbe med dem. Vi jobbet veldig tett med det japanske teamet, med møter hver uke og hyppige besøk. Og det var helt utrolig. En helt ny opplevelse for oss."

"Og så ble produktet, vel, begge produktene, Samus Returns og Dread," fortsetter han, "de ble veldig, veldig godt mottatt. Og Dread var det mest solgte spillet, det mest solgte Metroid-spillet noensinne, til og med bedre enn Metroid Prime. Så ja, jeg kunne ikke vært mer fornøyd."

Av de samme grunnene som vi nevnte i anmeldelsen på Metroid Dread den gang, spøkte vi med å kalle spillet Metroid Dare, med tanke på hvor dristig noen av handlingene i spillet var, som påvirket både seriens historie og, spoiler alert, Samus selv, særlig mot slutten av spillet.

"Vi har en utmerket forståelse for hverandre", forteller konsernsjefen på spørsmål om hvordan det var å komme med disse sprø ideene og Nintendos vilje til å teste dem. "Jeg tror det er riktig å si at vi etter hvert ble venner. Og de er veldig talentfulle og hardtarbeidende mennesker. De har en arbeidsmoral som er uslåelig. Og de er åpne for å ta imot nye ideer og prøve dem ut. Så vi var også veldig sultne på å sette vårt eget preg på franchisen. Og vi sluttet aldri å komme med forslag og ideer. Og mange av dem endte opp i det endelige produktet. Så vi er veldig stolte av samarbeidet mellom oss og Nintendo. Og, ja, som sagt, en av de beste utviklingsopplevelsene vi kunne drømme om".

Var utviklingen av Metroid Dread kaotisk?

Omtalen av selve prosjektet førte oss til rapportene som hevder at utviklingen av spillet var kaotisk, og Álvarez har følgende kommentar til dette:

"Jeg tror ikke utviklingen var kaotisk. En kaotisk utvikling ender ikke med et av de beste spillene i serien. Det ender ikke med et spill som har solgt i over tre millioner eksemplarer. Det ender ikke med et spill som har vunnet TGA-priser. Det er alt jeg har å si om det."

Kommer det mer Metroid fra MercurySteam?

Ryktene sier naturligvis at MercurySteam allerede jobber med et nytt Dread-lignende Metroid til enten Nintendo Switch eller en TBA-etterfølger, noe som ville vært helt logisk av de ovennevnte grunnene, og på to punkter i intervjuet prøvde vi å få vite mer... men uten hell:

"Vel, når det gjelder prosjektene vi holder på med i dag, kan jeg ikke si noe om det", sier Álvarez på spørsmål om de fortsatt har ideer på lur. "Så det holder med et enkelt nei".

"Alt jeg kan si er at José Luis fortsatt er i studio. Punktum", legger han til senere, mot slutten av intervjuet, når han snakker om den nåværende studiostrukturen og på spørsmål om vi kan forvente mer fra regissøren av Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate, Metroid: Samus Returns og Metroid Dread.

Med tanke på at Metroid Prime 4 for øyeblikket utvikles av Retro Studios, vil du ha mer Metroid fra MercurySteam og hva vil du se i det?