MercurySteams anklage mot fjernarbeid: "Vi er sosiale dyr"

Enric Álvarez' foredrag på Gamelab Barcelona 2023 hadde tittelen "Are You Sure This Thing is Safe? - Thoughts on Creativity, Teamwork, and Technology" og fokuserte hovedsakelig, som han senere forklarte Gamereactor i intervjuet nedenfor, "på de-lokalisering av utviklingsteam, også kalt fjernarbeid". Selv om MercurySteams administrerende direktør fikk en del kritikk for sitt standpunkt og sin uttalelse, ga han i videoen ytterligere innsikt i verdien utviklere og ledere får av fysisk interaksjon.

Her er noen av punktene der konsernsjefen understreker viktigheten av fysisk arbeid og ulempene ved fjernarbeid for et studio som MercurySteam. "Men jeg forstår at dette ikke er de mest populære meningene, men det er min mening, og det har det alltid vært", advarer han:



Distansearbeid reiser spørsmål om bærekraften og fordelene for enkeltpersoner, prosjekter, selskaper og til og med hele bransjen. "Jeg er bekymret for at dette er som en enveisbillett, og at vi mister mange gode ting".



For Álvarez virker det selvmotsigende å samarbeide mens man jobber alene hjemmefra, og etter hans mening går det ut over trivselen, studiokulturen og produktkvaliteten.



Daglige, personlige interaksjoner fører til spontan problemløsning, kreativitet og høyere produktkvalitet. "Disse organiske, tilfeldige, uforutsigbare interaksjonene er kilden til mange, mange, mange løsninger".



Mentorskap for unge talenter trives best i et fysisk miljø, noe som muliggjør rask vekst og inspirasjon.



Det ligger i menneskets natur å ha behov for sosiale interaksjoner, noe som gjør det tvilsomt om virtuelle arbeidsmiljøer er å foretrekke: "Vi er sosiale dyr".



Selv om pandemien har påvirket fjernarbeid, mener konsernsjefen at folk ønsker personlig interaksjon.



Andre bransjer og selskaper revurderer fjernarbeid, innser begrensningene ved det og tar til orde for mer fysisk tilstedeværelse, men det vil være ekstremt vanskelig for dem å gå tilbake til fysisk tilstedeværelse når fjernarbeidet først er på plass.



Selv om fjernarbeid er komfortabelt, er det ikke forenlig med menneskelig vekst og meningsfulle opplevelser.



MercurySteams ansatte vendte gradvis tilbake til kontoret etter pandemien, og vektla helse og kvalitet fremfor trender.



Studioets vellykkede historie var forankret i personlig samarbeid, noe som ikke hadde vært mulig på avstand (og dette inkluderer selve grunnlaget fra Rebel Act Studios): "Hvis de hadde tilbudt oss å jobbe eksternt, ville MercurySteam ikke ha eksistert i dag, fordi jeg ikke hadde hatt sjansen til å bli kjent med partnerne mine, menneskene jeg jobbet med i Rebel Act Studios, Carlos, Darío og resten. Og for å være ærlig ville jeg ikke ha tatt den enorme risikoen med å be bankene om 2,5 millioner og være ansvarlig for de pengene, for en del av dem. Det hadde aldri skjedd".



Álvarez konkluderer med at det ligger i menneskets natur å favorisere sosiale interaksjoner, og at disse interaksjonene er avgjørende for både personlig og profesjonell vekst, noe som til syvende og sist bidrar til studioets suksess.

