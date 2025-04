Mercusys Halo Mesh Wi-Fi H47BE

Wi-Fi 7 er det nye sort. Det er ikke bare raskere - det er flere filer på motorveien, for å si det sånn - og det gir mulighet for mange samtidige kanaler. Dette er spesielt nyttig hvis du har mye intern trafikk eller mange enheter som bruker et nettverk samtidig.



I teorien er Wi-Fi 7 ment som en måte å forberede vanlige brukere og hjem på 10 Gigabit-internett. Det vil virke rart for noen, men det er "bare" 10 ganger så høy hastighet som mange allerede har i dag, og utrolig mye mer enn vi hadde for 20 år siden. Er du gammel nok til å huske de gammeldagse oppringte modemene som gikk over telefonforbindelsen?

Wi-Fi 7 er i teorien 4,8 ganger raskere enn Wi-Fi 6E, men da må du flytte mange store filer for å få det til. Wi-Fi 7 når taket ved 46 Gbps. Det er 5,75 GB per sekund. Det er helt vanvittig. Det tilsvarer nedlasting av de fleste moderne spill på 11-12 sekunder. Eller litt over 31 sekunder hvis du laster ned den enorme Forza Horizon 5 -pakken til Xboxen din. Hvis du jobber profesjonelt, er det fornuftig, og hvis du har tykke vegger som spiser opp hastigheten din, er det mer å hente.

Der Wi-Fi 7 virkelig tar av, er med Multi-Link Operation (MLO), som gjør at ruteren din kan koble seg til mobilen eller datamaskinen med to bånd i stedet for bare ett. Du kan altså ha både 6 GHz- og 5 GHz-båndene slått på samtidig for ekstrem hastighet, eller alltid ha et underliggende 2,4 GHz-bånd for å holde deg online når du beveger deg mye. Og så er det båndbredden - den er doblet: 320 MHz mot 160 MHz på 6E. Det gir plass til mye mer trafikk og til og med en fremtid med 8K-innhold.

Og så er det amplitudemodulasjon. Det høres mye ut, men det handler mest om hvordan data overføres som et radiosignal, og firedobler omtrent antallet målbare punkter fra 1K til 4K. Siden det er 12-biters binære data - altså 2^12, eller 4096 - derav navnet 4096 QAM, og kort sagt betyr det mer data.

Wi-Fi 7 gir også mer data, raskere data og med svært lav ventetid. Det er i hvert fall teorien, ettersom hver enhet har en høyere båndbredde og hastighet som ikke trenger å deles med andre enheter. Dermed bør ventetiden - i teorien - være mindre enn med Wi-Fi 6E. Og så kan Wi-Fi 7, i likhet med forgjengeren, til og med hoppe mellom de forskjellige kanalene på Wi-Fi-nettverket ditt hvis det ser noe bedre.

Men la oss ta en nærmere titt på H47BE. Mercusys er et undermerke av TP-Link, og det er derfor prisen ikke akkurat er skremmende - under £ 300 for en to-pakke hvis du er heldig. Enhetene i seg selv er veldig diskrete: små, hvite bokser med tre 2,5G-porter på baksiden. Det hadde vært fint med 10G, men det må jo være en grunn til å kjøpe en av de større modellene.

Oppsettet krever en telefon, og det er jeg delvis imot. På den annen side er det ganske standard. Jeg hater imidlertid at jeg må installere enda en app som jeg sletter noen sekunder senere. Jeg er en stor fan av nettleserbasert oppsett, men apper er fine for førstegangsoppsett, selv om generell administrasjon kan bli for mye, spesielt hvis du har mer kompliserte oppsett.

Wi-Fi 7 støtter - i teorien - enorme hastigheter, men veggene i hjemmet ditt og ikke minst internetthastigheten din vil sannsynligvis sette en solid stopper for det. Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan utnytte det - spesielt hvis du har en sentral server med tingene dine som kjører på hjemmenettverket, og bare det. Det kan til og med være noe så enkelt som to datamaskiner som har en Steam -konto. Ha alltid, alltid Steam nettverksdeling aktivert - med et system som dette, ettersom du kan laste ned over ditt eget nettverk i et raskt tempo.

Rent praktisk opplevde jeg tilsvarende dekning som med mitt eksisterende 6E mesh-system, som er en god del dyrere enn denne Mercusys-pakken. Jeg opplever normalt et tap på rundt 300 Mbit mellom etasjene i hjemmet mitt på internett. Nå var det nede i 170 Mbit tap - en klar forbedring. Jeg fulgte ikke absurd nøye med i testperioden, men jeg opplevde helt klart tilnærmet null hastighetsfall på mobile enheter når jeg beveget meg rundt, og hastigheten på det interne nettverket mitt - spesielt mellom flere maskiner som kjørte Steam - økte faktisk med rundt 30 %, hovedsakelig begrenset av programvareklienten. Hadde jeg hatt mer tid med systemet, kunne det vært morsomt å se på nettverksstøy, for subjektivt sett var både støy og ping ganske jevnt over bedre. Men ikke mye - mitt nåværende system er allerede ganske bra - men vi er nede på et nivå der det ikke lenger er mye å hente: 1-2 ms.

Det er et ganske solid produkt med god ytelse, billig pris og et nydelig design, men jeg er litt bekymret for den langsiktige støtten, siden den siste fastvareoppdateringen er seks måneder gammel. På den annen side ble installasjonsappen oppdatert så sent som for to uker siden...