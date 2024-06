Meryl Streeps fem beste prestasjoner

HQ

(5)

Hjortejegeren (1978)

Meryl Streeps debutrolle i den gripende, smertelig mørke dramathrilleren fra 1978 ga henne en umiddelbar Oscar-nominasjon, da hun spilte buksene av de fleste (minus Bobby, på den tiden) i den filmen og fremdeles fengsler med en fantastisk tilstedeværelse og en naturlighet som gjør at de fleste av scenene hennes griper deg og får det til å snu seg i magen på deg.

(4)

Sophies valg (1982)

Den polske Holocaust-overlevende Sophie Zawistowskis forsøk på å leve et så normalt liv som mulig, samtidig som hun bærer på en mørk hemmelighet, innbrakte Streep en Oscar takket være en fengslende prestasjon. Lidenskap, lidenskap, nærvær... Det slår virkelig gnister om Meryl i denne gamle klassikeren.

(3)

Kramer mot Kramer (1979)

Skaden er skjedd, separasjonen er som et åpent sår som nekter å gro når en familiekrangel ender i en rotete kamp om foreldreretten, og utover Hoffmans ikoniske portrett av en stresset alenepappa, er det Streeps rolle som Joanna Kramer som er den beste delen av dette bemerkelsesverdige dramaet. Streeps portrett har en rå ærlighet som for alltid vil fortrylle.

(2)

Jernladyen (2011)

Det snakkes alltid for lite om filmen Jernladyen, og da selvfølgelig først og fremst om Streeps tolkning av rollen. Hennes evne til å tre inn i Margaret Thatchers sko og portrettere henne med den samme rasende styrken og standhaftigheten som hun utstrålte i virkeligheten, resulterte i en tredje Oscar-statuett som selvsagt var svært, svært velfortjent.

STREEP'S BESTE PRESTASJON:

(1)

Tvil (2008

Hun ble nominert, men vant dessverre aldri for sin rolle som søster Aloysius Beauvier i denne evig, smertelig undervurderte filmen med Meryl Streep og den tragisk avdøde Philip Seymour Hoffman i hovedrollene. Moralsk forpliktelse, forskjellen mellom rase, religion og overbevisning blandes sammen her i denne fenomenalt velskrevne filmen der Meryl viser en spennvidde så stor at det nesten blir tåpelig.

