Merz' konservative vinner et viktig delstatsvalg, men ytre høyre vinner frem

Friedrich Merz har sikret seg en avgjørende regional seier da hans konservative parti, CDU, vant delstatsvalget i Rheinland-Pfalz.

CDU gikk til topps med rundt 31 % av stemmene, noe som gjør det mulig for partiet å ta kontroll over delstatsregjeringen etter 35 år med sosialdemokratisk styre. Resultatet gir Merz et politisk løft på nasjonalt nivå.

Den største fremgangen kom imidlertid fra det høyreekstreme Alternativ for Tyskland, som mer enn doblet sin stemmeandel til rundt 19,5 %, det sterkeste resultatet noensinne i Vest-Tyskland.

Det sosialdemokratiske partiet gikk kraftig tilbake, og fikk rundt 25,9 % av stemmene. Et resultat som utdyper en pågående krise for partiet og kan øke spenningene innad i den føderale koalisjonsregjeringen.

Merz // Shutterstock

CDU-kandidat Gordon Schnieder takket en sterk valgkamp for seieren, mens AfD-leder Alice Weidel hyllet resultatet som et rekordgjennombrudd.

Valget er en del av Tysklands "supervalgår", med flere regionale avstemninger i vente. Analytikere advarer om at AfDs fremgang kan gjøre det vanskeligere å styre landet, særlig ettersom de tradisjonelle partiene fortsatt opprettholder en langvarig "brannmur" som hindrer samarbeid med ytre høyre.

Selv om Merz kan feire seieren, peker det bredere bildet mot et fragmentert politisk landskap, med økende press på både regjeringen og opposisjonen etter hvert som økonomiske bekymringer og internasjonale kriser tynger velgerne.