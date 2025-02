Merz ønsker Netanyahu-besøk til Tyskland til tross for ICCs arrestordre

HQ

Etter å ha vunnet det tyske valget har Friedrich Merz uttalt at han har til hensikt å invitere Israels statsminister Benjamin Netanyahu på besøk og sørge for at han kommer tilbake uten å bli arrestert etter arrestordren fra Den internasjonale straffedomstolen (via Reuters).

Merz, som leder den kristendemokratiske unionen, kritiserte tanken på at en israelsk leder kunne bli arrestert i Tyskland, og forsikret Netanyahu i en telefonsamtale om at det ville bli funnet en løsning. ICC har utstedt arrestordre på Netanyahu og tidligere israelske forsvarsledere, sammen med Hamas-ledere, på grunn av påståtte krigsforbrytelser i Gaza, noe som har satt Tyskland i et diplomatisk dilemma.

Samtidig som Tyskland støtter Israel på grunn av landets historiske ansvar, er landet også en sterk forkjemper for folkeretten, noe som gjør Merz' standpunkt kontroversielt. Kritikere, inkludert Venstre, anklager ham for hykleri, og påpeker at Tyskland har opprettholdt ICCs arrestordrer for andre ledere, inkludert Russlands president Vladimir Putin. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Merz balanserer diplomatiet med juridiske forpliktelser.