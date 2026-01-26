Merz' parti foreslår forbud mot deltidsarbeid: "De som kan jobbe mer, bør jobbe mer"

HQ

Tysklands regjeringsparti CDU foreslår et stort skifte i sysselsettingspolitikken, med mål om å innskrenke den lovfestede retten til deltidsarbeid. Ifølge planen skal arbeidstakere trenge spesialtillatelse for å gå ned i arbeidstid, med mindre de tar seg av barn, eldre slektninger eller utdanner seg. Partiets representanter sier at tiltaket er nødvendig for å takle mangelen på kvalifisert arbeidskraft og oppmuntre til heltidsarbeid.

Forslaget kommer fra CDUs næringslivsfløy, som representerer små og mellomstore bedrifter. "De som kan jobbe mer, bør jobbe mer," sa Gitta Connemann, leder for gruppen, og refererte til forbundskansler Friedrich Merz' kritikk av Tysklands økende fokus på balanse mellom arbeid og fritid og firedagersuker. Noen hevder imidlertid at en slik begrensning kan ramme kvinner, som utgjør mer enn tre fjerdedeler av deltidsarbeiderne, uforholdsmessig hardt.

Gitta Connemann // Shutterstock

Planen har allerede utløst motstand innad i partiet. Dennis Radtke, leder for CDUs sosiale fløy, sa at fokuset burde ligge på å forbedre barnepass og fleksibilitet på arbeidsplassen, i stedet for å begrense rettighetene. "Deltidsarbeid blir ofte sett på som en felle fordi arbeidsgiverne er ufleksible, lønnen er lavere og karriereutviklingen er begrenset," sa han.

Fagforeningene har uttrykt lignende bekymringer. IG Metall advarte om at en begrensning av deltidsarbeid ikke ville løse mangelen på arbeidskraft, og pekte i stedet på utilstrekkelige forhold på arbeidsplassen for dem som ikke kan jobbe heltid. Tysklands institutt for arbeidslivsforskning rapporterer at deltidssysselsettingen steg til over 40 % i slutten av 2025, noe som gjenspeiler endringer i sektorer som helse, utdanning og sosiale tjenester.

CDU forbereder seg på å debattere forslaget på landsmøtet i Stuttgart neste måned, og diskusjonen kommer til å sette partiets balanse mellom økonomiske prioriteringer og sosial beskyttelse på prøve. Utfallet kan ikke bare komme til å omforme Tysklands arbeidsplasser, men også de pågående debattene om likestilling mellom kjønnene og balansen mellom arbeid og privatliv. Hva synes du om denne situasjonen?