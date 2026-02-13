Merz sier til Rubio: Selv USA "kan ikke gå alene" i en ny æra med maktrivalisering - sikkerhetskonferansen i München

HQ

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz leverte et spissformulert budskap til Washington på sikkerhetskonferansen i München, der han advarte om at "i en tid med stormaktsrivalisering vil selv ikke USA være mektig nok til å klare seg alene." Merz gikk over til engelsk for å henvende seg direkte til den amerikanske delegasjonen, og hevdet at NATO fortsatt er et konkurransefortrinn for begge sider av Atlanterhavet, og etterlyste fornyet tillit mellom Europa og USA nå som etterkrigstidens globale orden er under press.

Merz sa at verdensordenen "som vi kjenner den, ikke lenger eksisterer", og erkjente at Europa må rette opp det han beskrev som en "selvforskyldt" avhengighet av USA. Han lovet å styrke den europeiske pilaren i NATO, samtidig som han understreket solidariteten med Danmark midt i USAs retorikk om Grønland. Samtidig advarte han om at Russland ennå ikke mente alvor med forhandlingene om å få slutt på krigen i Ukraina, og sa at konflikten først vil bli avsluttet når Moskva ikke lenger ser noen fordel i å fortsette den.

Hans uttalelser kommer i forkant av en viktig tale fra USAs utenriksminister Marco Rubio, samtidig som spenningen om forsvarsutgifter, handel og Washingtons langsiktige engasjement i Europa ulmer. Med ledere som diskuterer alt fra Ukraina til globale handelsregler, er årets møte i München i ferd med å bli et avgjørende øyeblikk for den transatlantiske alliansen, og for hvordan begge sider tilpasser seg et stadig mer fragmentert geopolitisk landskap...