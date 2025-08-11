Merz skal være vertskap for et virtuelt møte med Trump, Zelensky og europeiske ledere om Ukraina-krigen

HQ

Et virtuelt møte på høyt nivå om den aktuelle utviklingen i krigen i Ukraina skal avholdes onsdag, i regi av den tyske forbundskansleren Friedrich Merz. På møtet vil Donald Trump, Volodymyr Zelenskij og ledere fra Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Polen, Ukraina og USA - sammen med EU- og NATO-sjefer - diskutere den nåværende situasjonen.

Diskusjonen vil dreie seg om fredssamtaler og press på Russland, melder nyhetsbyrået EFE. Samtalene vil dreie seg om forberedelser til mulige fredsforhandlinger, territorielle og sikkerhetsmessige spørsmål, samt strategier for å øke presset på Russland i forkant av Trumps planlagte møte med Vladimir Putin i Alaska på fredag.

Forbundskansler Merz og EU-lederne vil understreke at Europa ikke må akseptere en fredsavtale som belønner Russlands aggresjon, og de vil kreve en mer fremtredende europeisk rolle i utformingen av eventuelle fremtidige forhandlinger.

De europeiske ledernes nye utspill kommer etter at planlagte gjengjeldelsestollsatser er suspendert, etter at de har blitt straffet i de siste markedsavtalene med den amerikanske administrasjonen.