Merz står overfor en viktig test i valget i Rheinland-Pfalz på søndag

Friedrich Merz står overfor en avgjørende politisk test denne søndagen, når hans konservative parti CDU skal forsøke å vippe sosialdemokratene av pinnen i delstaten Rheinland-Pfalz.

Meningsmålingene viser en knapp ledelse for CDU over SPD, som lokalt ledes av Alexander Schweitzer, i det som har blitt et mye tettere løp enn forventet. Avstemningen kommer etter et nylig tilbakeslag for Merz' parti i Baden-Württemberg, noe som øker innsatsen for dette andre regionale valget.

Resultatet er spesielt viktig for Tysklands sosialdemokratiske parti, som prøver å komme seg etter synkende oppslutning på landsbasis og et dårlig resultat i det forrige delstatsvalget. Et tap i Rheinland-Pfalz (som SPD har styrt i flere tiår) vil forsterke bekymringene rundt partiets fremtid.

Til tross for rivaliseringen er en koalisjon mellom CDU og SPD fortsatt et sannsynlig utfall hvis resultatet blir jevnt, noe som gjenspeiler den komplekse politiske balansen i Tyskland.