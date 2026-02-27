Messi er taus om FC Barcelona-valget, men sier han aldri kommer tilbake til Barça som spiller

HQ

Det nærmer seg presidentvalget i FC Barcelona, som skal avholdes 15. mars, der avtroppende president Joan Laporta tar sikte på gjenvalg, og navnet Leo Messi blir brukt av hans rivaler til presidentvervet i klubben, Det var nemlig under Laportas tid at Leo Messi forlot klubben på grunn av økonomiske problemer, og han får ofte skylden for at den argentinske stjernen gikk sommeren 2021, etter å ha lovet at de skulle beholde ham.

Det er godt dokumentert at forholdet mellom Laporta og Messi er ødelagt, og Messi nektet til og med å hilse på Laporta under Ballon d'or-seremonien i 2023, da Messi vant sitt siste trofé etter verdensmesterskapet. Nylig vendte Messi tilbake til Barcelona og snek seg inn i arbeidene på Camp Nou, uten å fortelle klubben, med et innlegg bebreider klubben at han ikke fikk sjansen til å si farvel.

Laportas rivaler, spesielt Víctor Font og Marc Ciria, har brukt Messi som et argument mot sin rival, og har luftet tanken om en retur, som spiller eller til og med som ærespresident. Messi har imidlertid, ifølge El Confidencial, ikke svart på noe forslag, vil ikke stemme ved valget ettersom han har en MLS-kamp dagen før valget, og forholder seg helt taus, uten å favorisere noen kandidat, vel vitende om at hans innflytelse kan være avgjørende.

Ifølge CatalunyaRadio, via The Touchline, skal Messi ha sagt at han ikke kommer tilbake til klubben som spiller, og at han foretrekker å avslutte karrieren i Inter Miami i MLS eller andre steder.