Messi gjenforenes med sitt tidligere lag i klubb-VM: Inter Miami mot Paris Saint-Germain

Gruppe A er ferdigspilt i klubb-VM, og skjebnen har bestemt seg for å gi oss noen spennende par til åttendedelsfinalene. To uavgjorte kamper (2-2 mellom Inter Miami og Palmeiras, 4-4 mellom Porto og Al-Ahly) skapte spenning og følelser, men etterlot ting som de var: Palmeiras er gruppeleder og Inter Miami nummer to, det eneste MLS-laget som kvalifiserte seg til neste fase, etter at Seattle Sounders og Los Angeles FC ble eliminert.

Tidligere var et mål av Antoine Griezzman i kampen mellom Atlético og Botafogo ikke nok for Atleti til å unngå nedrykk, men gjorde PSG til gruppeleder i gruppe B, noe som betyr at de vil møte nummer to i gruppe A... ingen ringere enn Inter Miami: et gjensyn mellom Leo Messi og PSG.

Allmektige PSG, europamestere, trent av Barça-legenden Luis Enrique, men ledet av et lag med unge talenter (samt Dembélé, en annen Barça-veteran som ikke helt fungerte) mot Inter Miami, fylt med gamle Barça-spillere som Messi, Luis Suárez (som scoret et mål i går kveld), Jordi Alba, Sergio Busquets og trener Javier Mascherano.

Og som om ikke det var spennende nok, et brasiliansk oppgjør mellom Botafogo, den siste Libertadores-mesteren, og Palmeiras. Disse kampene finner sted denne helgen:



Palmeiras mot Botafogo: Lørdag 28. juni, 17:00 BST, 18:00 CEST



PSG mot Inter Miami: Søndag 29. juni 17:00 BST, 18:00 CEST



Her kan du sjekke tidene for de resterende kampene i uken, inkludert åttendedelsfinalene som starter denne helgen.