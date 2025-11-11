Messis besøk på Camp Nou var ikke avtalt med FC Barcelona, som ikke ante at han skulle komme

HQ

Leo Messis besøk på Camp Nou overrasket FC Barcelona like mye som fansen. Den argentinske spilleren gikk inn på sin tidligere stadion og skrev at han håper å "komme tilbake en dag, og ikke bare for å si farvel som spiller, noe jeg aldri fikk gjort...", en kryptisk melding som fikk mange til å lure på om spilleren fortsatt bar nag til klubbledelsen som forårsaket hans brå exit i 2021.

Det viste seg at klubben ikke hadde noen anelse om at Messi skulle besøke stadion, og at det i stedet var et overraskelsesbesøk han gjorde sammen med sin argentinske og Inter Miami-lagkamerat Rodrigo de Paul, ettersom Messi hadde reist til Spania for så å slutte seg til resten av den argentinske troppen i Alicante for å trene til en vennskapskamp i Angola på fredag.

Ifølge kilder som står spilleren og klubben nær, via EFE, besøkte begge spillerne stadion og natten og ba sikkerhetsvaktene om å få komme inn på stadion, som fortsatt er under bygging, men som forventes å delvis gjenåpne for publikum denne måneden.

Klubben reagerte ved å dele de samme bildene fra Messis Instagram-konto, noe som ytterligere viser at klubben ikke var involvert i besøket. Messis innlegg gikk viralt, med over 22 millioner likes etter 24 timer, og en viral TikTok fra et par som spilte inn en romantisk video ... da Messi plutselig kommer gående bak dem.