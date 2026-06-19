Messis far er på god vei til å bli frisk etter helseproblemer, og familien ber om respekt etter falske nyheter om hans død

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Da Leo Messi scoret sitt første mål i et hat-trick mot Algerie, tørket han bort tårer. Senere fortalte han at tårene ikke skyldtes kampen, men at han hadde hatt «tøffe dager».

Noen dager etter kampen begynte det å sirkulere rykter i Argentina om at Jorge Messi, Lionels far, hadde gått bort. Som svar på dette sendte Messis pressekontor ut en uttalelse der de bekreftet at Jorge Messi var i god bedring etter et helseproblem, og ba om privatliv: «I slike stunder ber vi om ansvarlighet, klokskap og medmenneskelighet», sa Messi-familien. «En persons helse og sinnsroen til de nærmeste bør ikke være gjenstand for spekulasjoner eller uansvarlig medieinteresse.»

Messi-familien oppga ikke hvilke helseproblemer Jorge Messi, 68, led av. Leo Messis far fungerer fortsatt som hans agent og leder for forretningsvirksomhetene og medieopptredenene hans, og har fulgt ham siden han først kom til Barcelona og frem til den nylige overgangen til Inter Miami.

Argentina kan kvalifisere seg til utslagsrundene i VM mandag 22. juni kl. 19.00 CEST, 18.00 BST, dersom de slår Østerrike.